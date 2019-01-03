



Также Госавтоинспекция региона напоминает гражданам, что наличие наложенных административных штрафов можно проверить на официальном сайте ведомства, либо на портале госуслуг. Внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в части восстановления срока уплаты штрафа за нарушения правил дорожного движения с 50% скидкой. В соответствии с новыми правилами такая возможность предусмотрена по административным штрафам в случае, если копия постановления, направленная лицу по почте заказным письмом поступила после истечения 20 дней со дня вынесения.Также Госавтоинспекция региона напоминает гражданам, что наличие наложенных административных штрафов можно проверить на официальном сайте ведомства, либо на портале госуслуг.



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