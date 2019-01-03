Вынесен приговор убийце жительницы Яшалтинского района

В Калмыкии на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Верховным судом вынесен приговор по резонансному уголовному делу о разбойном нападении и убийстве жительницы Яшалтинского района. В ноябре 17 года местный житель проник в дом 96-летней односельчанки.



Чтобы узнать о месте хранения материальных ценностей, он начал жестоко пытать женщину, чем довел ее до смерти. После этого изъял имущество на сумму чуть более 3 тысяч рублей. В Калмыкии на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Верховным судом вынесен приговор по резонансному уголовному делу о разбойном нападении и убийстве жительницы Яшалтинского района. В ноябре 17 года местный житель проник в дом 96-летней односельчанки.Чтобы узнать о месте хранения материальных ценностей, он начал жестоко пытать женщину, чем довел ее до смерти. После этого изъял имущество на сумму чуть более 3 тысяч рублей.



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