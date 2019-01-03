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Сегодня, 12:50

Крещенское богослужение пройдет в ночь с 18 на 19 января


Крещенское богослужение пройдет в ночь с 18 на 19 январяПо благословению архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана в праздник Крещения Господня в Казанском кафедральном соборе богослужение пройдет в ночь с 18 на 19 января, начало в 23 часа. Великое освящение воды будет совершено в половине второго ночи и в 10.30. А в 9 утра состоится поздняя божественная литургия.

На праздничную службу можно прийти и в часовню Сергия Радонежского в 7 микрорайоне столицы. Там божественная литургия начинается в 8 утра в субботу. Воду можно освятить в 9.30.

Что касается купелей, то освящение иордани на муниципальном водоёме «Колонский» состоится в два часа ночи. Расписание богослужений в храмах вы видите на своих экранах. Пройдут службы и в молельных домах и храмах в районах республики, а также в социальных учреждениях.



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