В Калмыкии идет подготовка к празднованию Крещения Господня. Главное мероприятие - обряд омовения. В Элисте и в районах сооружают купели. Городская иордань по традиции вырублена на Колонском пруду. Уже смонтирована лестница с перилами для погружения в воду. Какова толщина льда на водоеме, и что говорят медики о пользе купаний в разгар зимы?



И это несмотря на плюсовую температуру. Впрочем, для тех, кто решил погрузиться в прорубь, погодные условия в ночь на 19 января не столь важны. Издавна в народе считалось, что купание на Крещение не только укрепляет иммунитет, помогает исцелиться от болезней и обеспечивает защиту от недугов на целый год. Говорят, после омовения появляется особое чувство одухотворенности и причастности к святому празднику. Воду освящают во время всенощного богослужения. В Казанском кафедральном соборе Элисты оно начинается в 23 часа в пятницу.



Ну, а в эти дни в Элисте идет подготовка к Крещению. На Колонском пруду уже смонтирована лестница с перилами для погружения в воду. В проруби установлен сетчатый короб с деревянным настилом для безопасности купающихся. Очищают от снега проезды. Как говорят водолазы, лед очень хрупкий, всего 5-10 сантиметров толщиной. Поэтому совершать омовение следует только в специальных оборудованных купелях под присмотром спасателей, медиков и сотрудников правоохранительных органов.



Между тем, доктора советуют оценить свои возможности, прежде чем решиться на этот шаг. Если нет медицинских противопоказаний, то быстрое погружение в холодную воду не представляет опасности. Но тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением не стоит рисковать здоровьем, говорит заведующая центром медицинской профилактики Галина Очирова, которая сама больше десяти лет совершает крещенское омовение. Сделать это без подготовки не рекомендуется даже самым закаленным, говорит она. Лучше всего перед купанием ознакомиться с основными правилами, чтобы процедура была максимально безопасной.



Напомню, что Крещение Господне - один из главных христианских праздников в честь Иисуса Христа, богатый традициями, обычаями и приметами. Он начинается вечером 18 января в сочельник и знаменует окончание Рождественских Святок. В Калмыкии идет подготовка к празднованию Крещения Господня. Главное мероприятие - обряд омовения. В Элисте и в районах сооружают купели. Городская иордань по традиции вырублена на Колонском пруду. Уже смонтирована лестница с перилами для погружения в воду. Какова толщина льда на водоеме, и что говорят медики о пользе купаний в разгар зимы?И это несмотря на плюсовую температуру. Впрочем, для тех, кто решил погрузиться в прорубь, погодные условия в ночь на 19 января не столь важны. Издавна в народе считалось, что купание на Крещение не только укрепляет иммунитет, помогает исцелиться от болезней и обеспечивает защиту от недугов на целый год. Говорят, после омовения появляется особое чувство одухотворенности и причастности к святому празднику. Воду освящают во время всенощного богослужения. В Казанском кафедральном соборе Элисты оно начинается в 23 часа в пятницу.Ну, а в эти дни в Элисте идет подготовка к Крещению. На Колонском пруду уже смонтирована лестница с перилами для погружения в воду. В проруби установлен сетчатый короб с деревянным настилом для безопасности купающихся. Очищают от снега проезды. Как говорят водолазы, лед очень хрупкий, всего 5-10 сантиметров толщиной. Поэтому совершать омовение следует только в специальных оборудованных купелях под присмотром спасателей, медиков и сотрудников правоохранительных органов.Между тем, доктора советуют оценить свои возможности, прежде чем решиться на этот шаг. Если нет медицинских противопоказаний, то быстрое погружение в холодную воду не представляет опасности. Но тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением не стоит рисковать здоровьем, говорит заведующая центром медицинской профилактики Галина Очирова, которая сама больше десяти лет совершает крещенское омовение. Сделать это без подготовки не рекомендуется даже самым закаленным, говорит она. Лучше всего перед купанием ознакомиться с основными правилами, чтобы процедура была максимально безопасной.Напомню, что Крещение Господне - один из главных христианских праздников в честь Иисуса Христа, богатый традициями, обычаями и приметами. Он начинается вечером 18 января в сочельник и знаменует окончание Рождественских Святок.



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