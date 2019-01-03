В Калмыкии новый министр МВД

Сегодня заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов представил личному составу республиканского МВД нового руководителя ведомства Сергея Никифирова.



Как было отмечено, богатый практический и управленческий опыт всецело востребован и в новом для него регионе. В мероприятие принял участие Алексей Орлов, который выразил надежду на плодотворное сотрудничество с министерством в решении поставленных задач в рамках майских указов Президента страны.



С новым министром внутренних дел Калмыкии Сергеем Никифоровым встретился и Глава Калмыкии Алексей Орлов. Указ президента страны о его назначении был подписан еще в конце прошлого года. Ранее Никифоров занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Оренбургской области.



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