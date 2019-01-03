На дорогах Калмыкии туман

С самого утра в Калмыкии – густая пелена тумана. Совсем не зимняя погода значительно затрудняет видимость на автодорогах. Пока, по сообщениям Госавтоинспекции, ДТП не зафиксировано. Однако на трассах усилен контроль нарядов с предупреждающими включенными проблесковыми маячками.



Метеоусловия могут сказаться и на авиасообщении. Из-за густого тумана возможна отмена или задержка рейса из Москвы. Он должен быть выполнен в 10.55 из Москвы.



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