Сегодня - День образования Следственного комитета России. В поздравлении Алексея Орлова говорится: «Сотрудников Следственного управления по Калмыкии, избравших путь служения Закону, отличает профессионализм, компетентность, ответственность, объективность, патриотизм. Примите самые искренние слова благодарности за добросовестную и безупречную службу». Особые слова признательности Алексей Орлов выразил ветеранам отрасли. Сегодня - День образования Следственного комитета России. В поздравлении Алексея Орлова говорится: «Сотрудников Следственного управления по Калмыкии, избравших путь служения Закону, отличает профессионализм, компетентность, ответственность, объективность, патриотизм. Примите самые искренние слова благодарности за добросовестную и безупречную службу». Особые слова признательности Алексей Орлов выразил ветеранам отрасли.



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