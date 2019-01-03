ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:55

В Калмыкии открылся клуб исторической реконструкции «Тенгри»


В Калмыкии открылся клуб исторической реконструкции «Тенгри»Впервые в Калмыкии открылся клуб исторической реконструкции «Тенгри», в который входят мастера-прикладники. Они возводят старинные юрты, создают оружие по калмыцким канонам. А также рассчитывают в этом году на грант главы региона.

В этой мастерской плавят, точат, сверлят и обрабатывают металл вручную. Изделия из кожи, войлока и дерева сделаны местными умельцами. В арсенале и оружие предков, изготовленное по всем историческим канонам. К примеру, чтобы собрать вот такую кольчугу весом более 10 килограммов, в среднем потребуется около 45 тысяч металлических колец. «В старину оберегали калмыцкого воина от стрел и сабель даже кожаные доспехи», говорит Александр Искандер. Он своими руками воплощает собственные идеи.

К плеяде мастеров относит себя и Эрдни Очир-Араев. В его творческом багаже кибитки. Техник-программист по профессии, взялся за строительство юрт несколько лет назад. Первый проект «Ишкя гер», что значит войлочный дом, разработал самостоятельно. Сегодня он возрождает старинное, почти забытое ремесло в тесном сотрудничестве с 9-ю единомышленниками из клуба исторической реконструкции «Тенгри». В их планах - построить целый передвижной хотон. А вот проекты под названием «Золотая орда», «Древняя Русь» и «Средневековая Европа» жители степного региона смогут увидеть уже в апреле на фестивале тюльпанов.

В этом году ребята рассчитывают получить грант главы региона в размере 500 тысяч рублей. Напомню, средства предусмотрены на приобретение рабочего инструментария и закупку расходных материалов. Гранты получают призеры конкурса среди народных умельцев. Масштабный проект разработан в недрах регионального Министерства культуры и туризма. Также для представителей малого бизнеса действуют и налоговые преференции.

Если внутренний туризм в Калмыкии будет развиваться в соответствии с дорожной картой, разработанной правительством республики, то клуб исторической реконструкции «Тенгри» уже в этом году ожидает много творческой работы. По данным профильного ведомства, всего предусмотрено возведение более десяти туристских объектов. Это станет не только точкой роста для экономики региона, но и поможет активизировать развитие малого и среднего бизнеса. А значит, изготовление сувенирных луков, стрел и сундуков, в которых калмыки хранили свое добро, сможет стать для местных мастеров прикладного промысла не только хобби, но и источником дохода.



Другие новости по теме:

  • В Калмыкии объявлен конкурс на получение гранта Главы региона
  • Калмыцкие предприниматели смогут получить грант
  • Лучшие калмыцкие предприниматели получат гранты главы региона
  • Актуальные темы в прямом эфире
  • Гранты и поддержка писателей, художников и предпринимателей в области туризма
  • В Калмыкии развитие семейных животноводческих ферм поддержат грантами
  • Национальный театр получит грант Правительства России
  • Благоприятный климат для предпринимателей
  • В Элисте идет прием заявок на участие в конкурсе народных промыслов
  • Благоприятные условия для малого и среднего бизнеса

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34