Впервые в Калмыкии открылся клуб исторической реконструкции «Тенгри», в который входят мастера-прикладники. Они возводят старинные юрты, создают оружие по калмыцким канонам. А также рассчитывают в этом году на грант главы региона.



В этой мастерской плавят, точат, сверлят и обрабатывают металл вручную. Изделия из кожи, войлока и дерева сделаны местными умельцами. В арсенале и оружие предков, изготовленное по всем историческим канонам. К примеру, чтобы собрать вот такую кольчугу весом более 10 килограммов, в среднем потребуется около 45 тысяч металлических колец. «В старину оберегали калмыцкого воина от стрел и сабель даже кожаные доспехи», говорит Александр Искандер. Он своими руками воплощает собственные идеи.



К плеяде мастеров относит себя и Эрдни Очир-Араев. В его творческом багаже кибитки. Техник-программист по профессии, взялся за строительство юрт несколько лет назад. Первый проект «Ишкя гер», что значит войлочный дом, разработал самостоятельно. Сегодня он возрождает старинное, почти забытое ремесло в тесном сотрудничестве с 9-ю единомышленниками из клуба исторической реконструкции «Тенгри». В их планах - построить целый передвижной хотон. А вот проекты под названием «Золотая орда», «Древняя Русь» и «Средневековая Европа» жители степного региона смогут увидеть уже в апреле на фестивале тюльпанов.



В этом году ребята рассчитывают получить грант главы региона в размере 500 тысяч рублей. Напомню, средства предусмотрены на приобретение рабочего инструментария и закупку расходных материалов. Гранты получают призеры конкурса среди народных умельцев. Масштабный проект разработан в недрах регионального Министерства культуры и туризма. Также для представителей малого бизнеса действуют и налоговые преференции.



Если внутренний туризм в Калмыкии будет развиваться в соответствии с дорожной картой, разработанной правительством республики, то клуб исторической реконструкции «Тенгри» уже в этом году ожидает много творческой работы. По данным профильного ведомства, всего предусмотрено возведение более десяти туристских объектов. Это станет не только точкой роста для экономики региона, но и поможет активизировать развитие малого и среднего бизнеса. А значит, изготовление сувенирных луков, стрел и сундуков, в которых калмыки хранили свое добро, сможет стать для местных мастеров прикладного промысла не только хобби, но и источником дохода. Впервые в Калмыкии открылся клуб исторической реконструкции «Тенгри», в который входят мастера-прикладники. Они возводят старинные юрты, создают оружие по калмыцким канонам. А также рассчитывают в этом году на грант главы региона.В этой мастерской плавят, точат, сверлят и обрабатывают металл вручную. Изделия из кожи, войлока и дерева сделаны местными умельцами. В арсенале и оружие предков, изготовленное по всем историческим канонам. К примеру, чтобы собрать вот такую кольчугу весом более 10 килограммов, в среднем потребуется около 45 тысяч металлических колец. «В старину оберегали калмыцкого воина от стрел и сабель даже кожаные доспехи», говорит Александр Искандер. Он своими руками воплощает собственные идеи.К плеяде мастеров относит себя и Эрдни Очир-Араев. В его творческом багаже кибитки. Техник-программист по профессии, взялся за строительство юрт несколько лет назад. Первый проект «Ишкя гер», что значит войлочный дом, разработал самостоятельно. Сегодня он возрождает старинное, почти забытое ремесло в тесном сотрудничестве с 9-ю единомышленниками из клуба исторической реконструкции «Тенгри». В их планах - построить целый передвижной хотон. А вот проекты под названием «Золотая орда», «Древняя Русь» и «Средневековая Европа» жители степного региона смогут увидеть уже в апреле на фестивале тюльпанов.В этом году ребята рассчитывают получить грант главы региона в размере 500 тысяч рублей. Напомню, средства предусмотрены на приобретение рабочего инструментария и закупку расходных материалов. Гранты получают призеры конкурса среди народных умельцев. Масштабный проект разработан в недрах регионального Министерства культуры и туризма. Также для представителей малого бизнеса действуют и налоговые преференции.Если внутренний туризм в Калмыкии будет развиваться в соответствии с дорожной картой, разработанной правительством республики, то клуб исторической реконструкции «Тенгри» уже в этом году ожидает много творческой работы. По данным профильного ведомства, всего предусмотрено возведение более десяти туристских объектов. Это станет не только точкой роста для экономики региона, но и поможет активизировать развитие малого и среднего бизнеса. А значит, изготовление сувенирных луков, стрел и сундуков, в которых калмыки хранили свое добро, сможет стать для местных мастеров прикладного промысла не только хобби, но и источником дохода.



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