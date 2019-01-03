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Сегодня, 11:53

Масштабные перемены в службе «Cкорой помощи»


Масштабные перемены в службе «Cкорой помощи»Масштабные перемены в службе «Cкорой помощи». За последние три автопарк медучреждений пополнили 70 машин. Таким образом он обновлен на все 100 процентов. Кроме того, сотрудники городской поликлиники обслуживают пациентов с помощью передвижного мобильного комплекса.

Ежедневно в службу неотложной помощи городской поликлиники поступает более тридцати звонков. На момент съемок зафиксирована заявка из села Троицкое. Бригада приехала через пятнадцать минут. Мужчина, инвалид второй группы, жаловался на головную боль и повышенное артериальное давление. После обследования пациента на месте, было принято решение доставить его в республиканскую больницу. Даже в процессе транспортировки, говорит врач-терапевт Оксана Модонкаева, мы готовы оказать всю необходимую помощь. Машина оснащена современным медицинским оборудованием.

В городской поликлинике, по словам главного врача Гиляш Галзановой, обслуживается взрослое население, численность которого превышает сто тысяч человек. Это первый в распоряжении учреждения автомобиль, оборудованный по последнему слову медицинской техники, необходимой для выполнения экспресс-диагностики и транспортировки пациента.

За прошедший год в медучреждения региона были переданы 19 машин скорой помощи. До конца января, поясняет профильный министр Юрий Кикенов, ожидается поставка еще десяти.

На сегодняшний день служба скорой помощи является одним из важнейших звеньев в системе здравоохранения. Объем оказания помощи населению врачебными и фельдшерскими бригадами постоянно растет. И поэтому в течение короткого времени практически весь медицинский автопарк был приведен в соответствие с требованиями.

Обновление автопарка ведомственных организаций будет продолжено. Руководство региона планирует дальнейшее оснащение их реанимобилями с комплексом оборудования. Это большой шаг к повышению качества обслуживания.

Все машины скорой помощи в равной степени укомплектованы медицинским оборудованием. А это значит, что и в селе, и в городе медики могут оказывать пациентам равнозначную экстренную помощь.



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