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Сегодня, 11:53

У садоводов новый закон


У садоводов новый законВ этом году вступил в силу закон, определяющий права и обязанности садоводов. Их ждут изменения, касающиеся строительства дач и их оформления.

Как сообщают в Управлении Росреестра, теперь действуют только два вида кооперативов, товариществ и объединений. Новый закон принят для того, чтобы повысить прозрачность и урегулировать количество взносов, которых к слову, останется всего два - членский и целевой. Никаких вступительных, паевых и дополнительных.

С нового года официально остались только сады и огороды. Жилые дома могут появиться только на садовых участках. Какие еще нововведения вступили в силу, расскажем в вечернем выпуске в 17.00.



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