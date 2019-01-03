Итоги года в программе «Наследие»

«Богатырские сказки», «Мифы, легенды и предания», «Перевод сутры о мудрости и глупости». Итоги 2018-го и планы на этот год сегодня в эфире Радио России-Калмыкия в программе «Наследие» озвучил сотрудник калмыцкого научного центра РАН Евгений Бембеев.



Так, например, трехсот семидесятилетие создания Тодо Бичг отметили не только в Калмыкии, но и в Монголии и Китае. Этот год также ознаменован несколькими юбилейными датами. «Богатырские сказки», «Мифы, легенды и предания», «Перевод сутры о мудрости и глупости». Итоги 2018-го и планы на этот год сегодня в эфире Радио России-Калмыкия в программе «Наследие» озвучил сотрудник калмыцкого научного центра РАН Евгений Бембеев.Так, например, трехсот семидесятилетие создания Тодо Бичг отметили не только в Калмыкии, но и в Монголии и Китае. Этот год также ознаменован несколькими юбилейными датами.



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