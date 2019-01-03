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Вчера, 21:34

В Калмыкии вырос незаконный оборот алкоголя


В Калмыкии вырос незаконный оборот алкоголяВ Калмыкии по итогам прошлого года на 92 процента возросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом алкоголя. Всего в этой сфере зафиксировано более 600 нарушений. Об этом сегодня журналистам сообщил прокурор республики Роман Тютюник.

Первостепенной задачей ведомства остается и работа по фактам задержки зарплаты. В приоритете также контроль за долевым строительством. «Проблемные» объекты будут оставаться в зоне внимания до тех пор, пока застройщики не исполнят свои обязательства, отметил Роман Тютюник. Так, по решению суда один из недобросовестных застройщиков получил реальный срок.

Как отметил Тютюник, по итогам года более 50 преступлений выявлено благодаря СМИ. По отслеженным видеоматериалам и статьям уже заведено одно уголовное дело и зафиксировано 8 административных правонарушений. За плодотворное сотрудничество благодарности получили ряд журналистов, в том числе корреспондент ГТРК «Калмыкия» Зоя Бармагнанова.



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