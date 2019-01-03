Калмыкия приступила к реализации национальных проектов, разработанных на основе нового «майского» указа Президента России. Об этом сегодня шла речь на заседании, которое провел Алексей Орлов. Рассматривали сферы здравоохранения, образования, экологии, малого бизнеса, дорожной системы.



Алексей Орлов сразу потребовал от участников заседания конструктивного разговора по обозначенным в повестке пунктам. Министры и главы РМО доложили о мероприятиях по каждому из двенадцати нацпроектов. Обсудили вопросы, на которых республиканскому правительству предстоит сосредоточиться в ближайшее время. Безопасные и качественные дороги. Это одно из направлений, требующее больших финансовых расходов. 528 миллионов рублей будет потрачено на ремонт региональных трасс, 189 миллионов - на выполнение работ в границах городской агломерации. В этом году будет отремонтировано более 50 километров республиканских магистралей. Это наиболее аварийные участки, говорит профильный министр Кирилл Ботов.



Реализацию нацпроектов может отслеживать каждый житель региона. Информирование населения - одна из главных задач, подчеркнул Алексей Орлов. В течение первого квартала специалисты министерства дорожного хозяйства должны организовать встречи в каждом районе, чтобы донести до людей, какая работа проводится в рамках проекта. Это касается и вопроса эффективного использования средств. Алексей Орлов дал соответствующее поручение своим коллегам и представителям общественных организаций.



Ну, а плачевное состояние внутрипоселковых дорог обсудят в самое ближайшее время. О том, что необходимо строить сельские магистрали говорили главы практически всех районов. Но они не входят в список тех участков, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта.



Кстати, на этом заседание Алексей Орлов принял еще одно практическое решение. Теперь не придется платить свои деньги, чтобы произвести независимую экспертизу жилья для признания его непригодным для проживания. Хотя согласно действующему законодательству, собственник должен проводить весь комплекс оценочных работ за свой счет. Региональные власти не стали ждать пока этот вопрос будет решаться на федеральном уровне.



Между тем, региональный проект «Формирование комфортной городской среды» позволит не только Элисте, но и районам благоустроить общественные территории. На 8 объектов предусмотрены более 80 миллионов рублей из федерального бюджета. 12 миллионов – из республиканской казны, 14 миллионов – из местной. По словам министра ЖКХ и энергетики Нелли Ткачевой, в 2019 году произошли кардинальные изменения в реализации программы. Исключены дворовые территории.



Также была заслушана информация о развитии здравоохранения, образования, экологии, малого бизнеса, спорта. Алексей Орлов потребовал максимально слаженной работы для того, чтобы реализация национальных проектов в Калмыкии могла существенно повысить целевые показатели по обозначенным направлениям и, как следствие, улучшить качество жизни людей.

Калмыкия приступила к реализации национальных проектов, разработанных на основе нового «майского» указа Президента России. Об этом сегодня шла речь на заседании, которое провел Алексей Орлов. Рассматривали сферы здравоохранения, образования, экологии, малого бизнеса, дорожной системы.Алексей Орлов сразу потребовал от участников заседания конструктивного разговора по обозначенным в повестке пунктам. Министры и главы РМО доложили о мероприятиях по каждому из двенадцати нацпроектов. Обсудили вопросы, на которых республиканскому правительству предстоит сосредоточиться в ближайшее время. Безопасные и качественные дороги. Это одно из направлений, требующее больших финансовых расходов. 528 миллионов рублей будет потрачено на ремонт региональных трасс, 189 миллионов - на выполнение работ в границах городской агломерации. В этом году будет отремонтировано более 50 километров республиканских магистралей. Это наиболее аварийные участки, говорит профильный министр Кирилл Ботов.Реализацию нацпроектов может отслеживать каждый житель региона. Информирование населения - одна из главных задач, подчеркнул Алексей Орлов. В течение первого квартала специалисты министерства дорожного хозяйства должны организовать встречи в каждом районе, чтобы донести до людей, какая работа проводится в рамках проекта. Это касается и вопроса эффективного использования средств. Алексей Орлов дал соответствующее поручение своим коллегам и представителям общественных организаций.Ну, а плачевное состояние внутрипоселковых дорог обсудят в самое ближайшее время. О том, что необходимо строить сельские магистрали говорили главы практически всех районов. Но они не входят в список тех участков, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта.Кстати, на этом заседание Алексей Орлов принял еще одно практическое решение. Теперь не придется платить свои деньги, чтобы произвести независимую экспертизу жилья для признания его непригодным для проживания. Хотя согласно действующему законодательству, собственник должен проводить весь комплекс оценочных работ за свой счет. Региональные власти не стали ждать пока этот вопрос будет решаться на федеральном уровне.Между тем, региональный проект «Формирование комфортной городской среды» позволит не только Элисте, но и районам благоустроить общественные территории. На 8 объектов предусмотрены более 80 миллионов рублей из федерального бюджета. 12 миллионов – из республиканской казны, 14 миллионов – из местной. По словам министра ЖКХ и энергетики Нелли Ткачевой, в 2019 году произошли кардинальные изменения в реализации программы. Исключены дворовые территории.Также была заслушана информация о развитии здравоохранения, образования, экологии, малого бизнеса, спорта. Алексей Орлов потребовал максимально слаженной работы для того, чтобы реализация национальных проектов в Калмыкии могла существенно повысить целевые показатели по обозначенным направлениям и, как следствие, улучшить качество жизни людей.



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