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Сегодня, 12:25

Сегодня в России старый Новый год


Сегодня в России старый Новый годСегодня в России старый Новый год - еще одна возможность поздравить родных и близких. Это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который стал традицией с 1918 года. Тогда в стране было введено новое летоисчисление. В древнерусском календаре этот день был посвящен Василию Великому, назывался Васильев день и считался очень важным с точки зрения его влияния на весь последующий год.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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