Сегодня в России старый Новый год - еще одна возможность поздравить родных и близких. Это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который стал традицией с 1918 года. Тогда в стране было введено новое летоисчисление. В древнерусском календаре этот день был посвящен Василию Великому, назывался Васильев день и считался очень важным с точки зрения его влияния на весь последующий год. Сегодня в России старый Новый год - еще одна возможность поздравить родных и близких. Это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который стал традицией с 1918 года. Тогда в стране было введено новое летоисчисление. В древнерусском календаре этот день был посвящен Василию Великому, назывался Васильев день и считался очень важным с точки зрения его влияния на весь последующий год.



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