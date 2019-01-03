В эфире - программа «Наследие»

Сегодня в эфире Радио России-Калмыкия - очередной выпуск совместного проекта ГТРК «Калмыкия» и Калмыцкого научного центра РАН программу «Наследие». На этот раз программа выходит на калмыцком языке.



Гость студии – старший научный сотрудник центра Евгений Бембеев. Слушайте программу «Наследие» в 13 часов 40 минут на частоте 102 и 7 ФМ и смотрите на канале Радио Калмыкии в Youtube. Вы также можете принять участие в беседе, позвонив по телефону 4-11-26. Сегодня в эфире Радио России-Калмыкия - очередной выпуск совместного проекта ГТРК «Калмыкия» и Калмыцкого научного центра РАН программу «Наследие». На этот раз программа выходит на калмыцком языке.Гость студии – старший научный сотрудник центра Евгений Бембеев. Слушайте программу «Наследие» в 13 часов 40 минут на частоте 102 и 7 ФМ и смотрите на канале Радио Калмыкии в Youtube. Вы также можете принять участие в беседе, позвонив по телефону 4-11-26.



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