В студии ГТРК «Калмыкия» снова Алексей Иванов

Сегодня в студии ГТРК «Калмыкия» впервые состоялась тематическая летучка в память о нашем коллеге, учителе и наставнике Алексее Александровиче Иванове. Он ушел из жизни в начале прошлого года. Но по-прежнему остается в наших сердцах улыбчивым, радушным, остроумным и готовым дат совет и помочь. Алексей Иванов - заслуженный работник культуры России, почетный кинематографист страны. При этом, будучи неординарным и талантливым во всем, стал кандидатом исторических наук.



Оператором на телевидении он трудился 35 лет, сумев запечатлеть множество событий в жизни степного края. А еще он постоянно работал с молодежью, обучал ее искусству съемки. Он первый и пока единственный исследователь истории кино и телевидения Калмыкии.



Вспомнить коллегу, друга и наставника пришли ветераны и сотрудники телерадиокомпании. Сегодня в студии ГТРК «Калмыкия» впервые состоялась тематическая летучка в память о нашем коллеге, учителе и наставнике Алексее Александровиче Иванове. Он ушел из жизни в начале прошлого года. Но по-прежнему остается в наших сердцах улыбчивым, радушным, остроумным и готовым дат совет и помочь. Алексей Иванов - заслуженный работник культуры России, почетный кинематографист страны. При этом, будучи неординарным и талантливым во всем, стал кандидатом исторических наук.Оператором на телевидении он трудился 35 лет, сумев запечатлеть множество событий в жизни степного края. А еще он постоянно работал с молодежью, обучал ее искусству съемки. Он первый и пока единственный исследователь истории кино и телевидения Калмыкии.Вспомнить коллегу, друга и наставника пришли ветераны и сотрудники телерадиокомпании.



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