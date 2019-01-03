ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:21

В студии ГТРК «Калмыкия» снова Алексей Иванов


В студии ГТРК «Калмыкия» снова Алексей ИвановСегодня в студии ГТРК «Калмыкия» впервые состоялась тематическая летучка в память о нашем коллеге, учителе и наставнике Алексее Александровиче Иванове. Он ушел из жизни в начале прошлого года. Но по-прежнему остается в наших сердцах улыбчивым, радушным, остроумным и готовым дат совет и помочь. Алексей Иванов - заслуженный работник культуры России, почетный кинематографист страны. При этом, будучи неординарным и талантливым во всем, стал кандидатом исторических наук.

Оператором на телевидении он трудился 35 лет, сумев запечатлеть множество событий в жизни степного края. А еще он постоянно работал с молодежью, обучал ее искусству съемки. Он первый и пока единственный исследователь истории кино и телевидения Калмыкии.

Вспомнить коллегу, друга и наставника пришли ветераны и сотрудники телерадиокомпании.



Другие новости по теме:

  • Год назад ушел из жизни наш коллега оператор Алексей Иванов
  • Сотруднику ГТРК «Калмыкия» присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ»
  • ГТРК Калмыкия готовится к торжественному открытию новой эфирной студии
  • Награждены лучшие сотрудники ГТРК "Калмыкия"
  • Сотруднику ГТРК "Калмыкия" присвоено звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
  • Калмыкия простилась с Алексеем Ивановым - легендой операторского искусства
  • ГТРК Калмыкия – во всех населенных пунктах региона
  • Учащиеся этнокультурной гимназии в гостях у ГТРК "Калмыкия"
  • История калмыцкого телевидения в лицах
  • Гала-концерт «Теегин Айс» состоялся в студии ГТРК «Калмыкия»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34