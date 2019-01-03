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Сегодня, 12:19

Какие туристические направления популярны среди населения?


Какие туристические направления популярны среди населения?Позади десятидневные новогодние выходные. Такие длинные каникулы - это не только салат оливье, походы в гости и просмотр телепередач. Многие жители Калмыкии в этот раз выбрали для себя активный вид отдыха. А именно - отправились в путешествие. Какие именно туристические направления популярны среди населения?

Планировать семейный отдых на летние каникулы Цаган Чиряева начала уже в январе. Говорит, что забронировать билеты сейчас - намного дешевле. Да и выбор направлений разнообразнее. Помощь женщине оказывают в одном из турагентств Элисты. Новым трендом будущего сезона, по информации оператора, станет интересный и бюджетный отдых в Грузии и Азербайджане, а из дальних направлений – в Иордании и Танзании. А вот традиционно популярными для посещения среди жителей степного региона остаются страны Европы и курорты Турции.

Немало и тех, кто предпочел сменить будничные пейзажи и отправиться в путешествие уже после новогодних праздников. Кстати, зима – самое время для бюджетного отдыха. А самыми популярными направлениями в этот раз уже традиционно стали Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и вновь Турция. Как правило, выезжают семьями. Средняя стоимость путевки для семьи из двух взрослых и двоих детей обходилась в сто двадцать тысяч рублей.

Что касается внутренних туристических маршрутов, то среди них особой популярностью пользуются Домбай, Архыз и Азау. Это так называемые туры выходного дня. Именно их выбирают любители зимних видов спорта и активного отдыха. Однако для большинства жителей Калмыкии, новогодние праздники – это возможность провести время дома, с семьей.

Однако, год только начинается, впереди и отпуск, и каникулы. Так что времени распланировать отдых летом или в бархатный сезон предостаточно. Туроператоры советуют не ждать, и уже сейчас воспользоваться отсутствием спроса и возможностью раннего бронирования билетов и путевок.



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