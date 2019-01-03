В Калмыкии медработники начнут изучать китайский язык

С 1 февраля на базе республиканской больницы имени Жемчуева начнутся бесплатные курсы по изучению китайского языка. Уже стартовал набор для сотрудников лечебного учреждения. Калмыкия станет первым регионом страны, где медработники начнут изучать язык Поднебесной.



Идея появилась после официального визита в КНР правительственной делегации Калмыкии под руководством Алексея Орлова в октябре прошлого года.



По итогам поездки был подписан ряд соглашений, в том числе об открытии на территории Ресбольницы Центра китайской народной медицины. Для этого и необходимы базовые знания языка. С 1 февраля на базе республиканской больницы имени Жемчуева начнутся бесплатные курсы по изучению китайского языка. Уже стартовал набор для сотрудников лечебного учреждения. Калмыкия станет первым регионом страны, где медработники начнут изучать язык Поднебесной.Идея появилась после официального визита в КНР правительственной делегации Калмыкии под руководством Алексея Орлова в октябре прошлого года.По итогам поездки был подписан ряд соглашений, в том числе об открытии на территории Ресбольницы Центра китайской народной медицины. Для этого и необходимы базовые знания языка.



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