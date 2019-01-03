На Колонском пруду идет обустройство купели для традиционного крещенского омовения. В ночь с 18-го на 19-е января Православный мир отметит праздник Крещения Господня. Уже смонтирована лестница с перилами для погружения в воду. В проруби установлен сетчатый короб с деревянным настилом для безопасности купающихся.



Всего в этот день в Калмыкии подготовят еще 6 купелей. Это Лаганский судоходный канал, причал реки Волга в поселке Цаган-Аман, территория церковных приходов в селах Яшалта, Приютное, Садовое и озеро Суварган в Кетченеровском районе.



Как сообщили в пресс-службе МЧС по республике, на водоемах, в местах массового купания, безопасность обеспечат более 70-ти человек, среди них сотрудники ведомства, бригады скорой помощи и полицейские. На Колонском пруду идет обустройство купели для традиционного крещенского омовения. В ночь с 18-го на 19-е января Православный мир отметит праздник Крещения Господня. Уже смонтирована лестница с перилами для погружения в воду. В проруби установлен сетчатый короб с деревянным настилом для безопасности купающихся.Всего в этот день в Калмыкии подготовят еще 6 купелей. Это Лаганский судоходный канал, причал реки Волга в поселке Цаган-Аман, территория церковных приходов в селах Яшалта, Приютное, Садовое и озеро Суварган в Кетченеровском районе.Как сообщили в пресс-службе МЧС по республике, на водоемах, в местах массового купания, безопасность обеспечат более 70-ти человек, среди них сотрудники ведомства, бригады скорой помощи и полицейские.



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