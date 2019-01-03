В Калмыкии запущен социальный проект «Сердце спасателя». Такое название было выбрано не случайно. В его рамках добровольцы из числа сотрудников чрезвычайного ведомства в течение года будут оказывать услуги всем нуждающимся.



Речь идет не только о моральной поддержке, но и о практической помощи. Например, навести порядок во дворах, в квартирах. Одно из учреждений в списке проекта «Сердце спасателя» дом-интернат для детей.



Сотрудники регионального управления МЧС ежедневно оказывают помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Это их основная работа. Но кроме этого, они в качестве добровольцев принимаю участие в различных акциях. В этом году в ходе социального проекта «Сердце спасателя» планируется провести большую работу по поддержке нуждающихся не только в рамках основной деятельности. Так, в элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей, спасатели пилили деревья, убирали снег, очищали игровые площадки. Как говорит заместитель директора учреждения Светлана Агинова, это весьма своевременная помощь. Коллектив, в основном, женский, а нанимать работников возможности нет.



В акции, помимо сотрудников МЧС, приняли участие члены российского союза спасателей, а также представители центра гражданской защиты. Перед работой, поясняют спасатели, провели обследование территории: выявили проблемные зоны, которые представляют угрозу для воспитанников и персонала учреждения.



Основная цель проекта – привлечь как можно больше людей к волонтерской деятельности, объяснить, как это важно – бескорыстно оказывать социальные услуги, бережно и с заботой относиться к старшему поколению, поддерживать нуждающихся и словом, и делом.



В ходе проекта «Сердце спасателя» будут охвачены ветераны, пожилые люди, одинокие пенсионеры, попавшие в сложную жизненную ситуацию и другие слабозащищенные категории населения. Им будет оказана моральная поддержка и помощь по хозяйству. Сами участники говорят, что подобные проекты будут способствовать и нравственному воспитанию личного состава управления. В Калмыкии запущен социальный проект «Сердце спасателя». Такое название было выбрано не случайно. В его рамках добровольцы из числа сотрудников чрезвычайного ведомства в течение года будут оказывать услуги всем нуждающимся.Речь идет не только о моральной поддержке, но и о практической помощи. Например, навести порядок во дворах, в квартирах. Одно из учреждений в списке проекта «Сердце спасателя» дом-интернат для детей.Сотрудники регионального управления МЧС ежедневно оказывают помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Это их основная работа. Но кроме этого, они в качестве добровольцев принимаю участие в различных акциях. В этом году в ходе социального проекта «Сердце спасателя» планируется провести большую работу по поддержке нуждающихся не только в рамках основной деятельности. Так, в элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей, спасатели пилили деревья, убирали снег, очищали игровые площадки. Как говорит заместитель директора учреждения Светлана Агинова, это весьма своевременная помощь. Коллектив, в основном, женский, а нанимать работников возможности нет.В акции, помимо сотрудников МЧС, приняли участие члены российского союза спасателей, а также представители центра гражданской защиты. Перед работой, поясняют спасатели, провели обследование территории: выявили проблемные зоны, которые представляют угрозу для воспитанников и персонала учреждения.Основная цель проекта – привлечь как можно больше людей к волонтерской деятельности, объяснить, как это важно – бескорыстно оказывать социальные услуги, бережно и с заботой относиться к старшему поколению, поддерживать нуждающихся и словом, и делом.В ходе проекта «Сердце спасателя» будут охвачены ветераны, пожилые люди, одинокие пенсионеры, попавшие в сложную жизненную ситуацию и другие слабозащищенные категории населения. Им будет оказана моральная поддержка и помощь по хозяйству. Сами участники говорят, что подобные проекты будут способствовать и нравственному воспитанию личного состава управления.



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