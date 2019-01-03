ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:12

В Калмыкии запущен социальный проект «Сердце спасателя»


В Калмыкии запущен социальный проект «Сердце спасателя»В Калмыкии запущен социальный проект «Сердце спасателя». Такое название было выбрано не случайно. В его рамках добровольцы из числа сотрудников чрезвычайного ведомства в течение года будут оказывать услуги всем нуждающимся.

Речь идет не только о моральной поддержке, но и о практической помощи. Например, навести порядок во дворах, в квартирах. Одно из учреждений в списке проекта «Сердце спасателя» дом-интернат для детей.

Сотрудники регионального управления МЧС ежедневно оказывают помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Это их основная работа. Но кроме этого, они в качестве добровольцев принимаю участие в различных акциях. В этом году в ходе социального проекта «Сердце спасателя» планируется провести большую работу по поддержке нуждающихся не только в рамках основной деятельности. Так, в элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей, спасатели пилили деревья, убирали снег, очищали игровые площадки. Как говорит заместитель директора учреждения Светлана Агинова, это весьма своевременная помощь. Коллектив, в основном, женский, а нанимать работников возможности нет.

В акции, помимо сотрудников МЧС, приняли участие члены российского союза спасателей, а также представители центра гражданской защиты. Перед работой, поясняют спасатели, провели обследование территории: выявили проблемные зоны, которые представляют угрозу для воспитанников и персонала учреждения.

Основная цель проекта – привлечь как можно больше людей к волонтерской деятельности, объяснить, как это важно – бескорыстно оказывать социальные услуги, бережно и с заботой относиться к старшему поколению, поддерживать нуждающихся и словом, и делом.

В ходе проекта «Сердце спасателя» будут охвачены ветераны, пожилые люди, одинокие пенсионеры, попавшие в сложную жизненную ситуацию и другие слабозащищенные категории населения. Им будет оказана моральная поддержка и помощь по хозяйству. Сами участники говорят, что подобные проекты будут способствовать и нравственному воспитанию личного состава управления.



Другие новости по теме:

  • Поздравление Алексей Орлова с Днем Спасателя
  • Сегодня – День спасателя России
  • В Центре социальной защиты устраивают праздник для первоклашек
  • Новогодние поздравления для детей из дома- интерната
  • Помощь нуждающимся – во главе угла
  • В День защиты детей состоится благотворительный концерт
  • Ветераны войны прошли комплексное медицинское обследование
  • Научи свое сердце добру
  • Помощь соцучреждениям республики
  • Спасатели МЧС провели масштабные учения

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34