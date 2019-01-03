В Элисте стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Сегодня в Элисте состоялось торжественное открытие регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Учащиеся, а их 231 человек, сегодня проверяют свои знания по русскому языку. Это победители муниципального уровня с 4-го по 11-й класс.



Продолжительность олимпиады для младших классов составит 60 минут, для учащихся 7-8 классов на 30 минут больше, а вот в распоряжении старшеклассников - 4 астрономических часа. Как было отмечено, задания по русскому языку получили за 2 часа до начала олимпиады.



Оценивать работы будет специальное жюри, его представители пожелали ребятам справедливой и честной борьбы.



Далее по расписанию олимпиада по химии, истории, экономике. А завершит этот этап - правоведение. Всего в списке – 22 предмета. Ожидается, что больше всего учащихся, примерно 600 человек, выбрали математику. А дисциплиной с наименьшим количеством конкурсантов - всего три человека - станет китайский язык.



На сайте республиканского центра детского творчества можно будет следить за расписанием и результатами. Сегодня в Элисте состоялось торжественное открытие регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Учащиеся, а их 231 человек, сегодня проверяют свои знания по русскому языку. Это победители муниципального уровня с 4-го по 11-й класс.Продолжительность олимпиады для младших классов составит 60 минут, для учащихся 7-8 классов на 30 минут больше, а вот в распоряжении старшеклассников - 4 астрономических часа. Как было отмечено, задания по русскому языку получили за 2 часа до начала олимпиады.Оценивать работы будет специальное жюри, его представители пожелали ребятам справедливой и честной борьбы.Далее по расписанию олимпиада по химии, истории, экономике. А завершит этот этап - правоведение. Всего в списке – 22 предмета. Ожидается, что больше всего учащихся, примерно 600 человек, выбрали математику. А дисциплиной с наименьшим количеством конкурсантов - всего три человека - станет китайский язык.На сайте республиканского центра детского творчества можно будет следить за расписанием и результатами.



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