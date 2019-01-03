Работники прокуратуры принимают поздравления с предстоящим профессиональным праздником, который отмечается 12 января. А сегодня в стенах ведомства состоялось торжественное мероприятие. Первым их поздравил Алексей Орлов. Он подчеркнул, что почти три столетия органы прокуратуры стоят на страже Закона, защищая права и интересы общества и государства. Особое внимание глава региона обратил на то, что этот год пройдет под эгидой реализации майских указов Президента. И прокурорский надзор будет играть важную роль.



Роман Тютюник, который не так давно занял кресло прокурора Калмыкии подвел итоги работы за год. По его словам, заметно выросла эффективность применения актов прокурорского реагирования. Следственными органами по материалам проверок возбуждено более 30-ти уголовных дел. Работники прокуратуры принимают поздравления с предстоящим профессиональным праздником, который отмечается 12 января. А сегодня в стенах ведомства состоялось торжественное мероприятие. Первым их поздравил Алексей Орлов. Он подчеркнул, что почти три столетия органы прокуратуры стоят на страже Закона, защищая права и интересы общества и государства. Особое внимание глава региона обратил на то, что этот год пройдет под эгидой реализации майских указов Президента. И прокурорский надзор будет играть важную роль.Роман Тютюник, который не так давно занял кресло прокурора Калмыкии подвел итоги работы за год. По его словам, заметно выросла эффективность применения актов прокурорского реагирования. Следственными органами по материалам проверок возбуждено более 30-ти уголовных дел.



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