В жилом секторе устанавливают автономные дымовые пожарные извещатели

В домах многодетных и малоимущих семей устанавливают автономные дымовые пожарные извещатели. Такое решение было принято в связи с ростом числа возгораний в жилом секторе. Что представляет собой новое оборудование?



Неприятный звук, который издаёт датчик, сможет разбудить даже глубоко спящего человека. Прибор подаёт сигнал при попадании продуктов горения. Пока они работают в тестовом режиме. Бесплатные автономные дымовые пожарные извещатели в эти дни устанавливают сотрудники МЧС совместно со специалистами ассоциации национальной организации в области обеспечения пожарной безопасности. Срок службы аппарата 10 лет при регулярной смене батареек. В планах – установка уже в этом году и специального комплекса сигнализации нового поколения со встроенным GSM-модулем. Она рассчитана на передачу сигнала сразу на пульт пожарной охраны города.



Приборы, в первую очередь, устанавливают в домах, где проживают малообеспеченные семьи с детьми. По первому адресу, который посетила и комиссия по делам несовершеннолетних в жилом помещении зафиксирована низкая температура воздуха – всего 10 градусов. Отопительный сезон здесь не начинается уже второй год подряд. «Задолженность за газ – почти сто тысяч рублей», делится 43-летняя хозяйка дома.



Датчики пожарной сигнализации установили и в этом доме в поселке Аршан, где проживает многодетная семья. В прошлом году в помещении уже было зафиксировано возгорание. Специалистов комиссии по делам несовершеннолетних, в первую очередь, интересуют условия проживания троих малолетних детей. Здесь отопление работает, а вот показатели влажности воздуха и углекислого газа превышают норму в разы. Это фиксируют измерительные приборы



В прошлом году в Элисте произошло 39 пожаров. Больше половины из них - в частном секторе. Один человек погиб, четверо получили травмы различной степени тяжести.



Пока пожарными извещателями в тестовом режиме будут обеспечены более 20-ти домов и квартир многодетных и малоимущих семей. Эта категория населения выбрана не случайно, именно там риск возникновения пожара наиболее высок. По мнению калмыцких огнеборцев, как минимум в половине случаев подобные сигнальные приборы помогут избежать трагедии. В домах многодетных и малоимущих семей устанавливают автономные дымовые пожарные извещатели. Такое решение было принято в связи с ростом числа возгораний в жилом секторе. Что представляет собой новое оборудование?Неприятный звук, который издаёт датчик, сможет разбудить даже глубоко спящего человека. Прибор подаёт сигнал при попадании продуктов горения. Пока они работают в тестовом режиме. Бесплатные автономные дымовые пожарные извещатели в эти дни устанавливают сотрудники МЧС совместно со специалистами ассоциации национальной организации в области обеспечения пожарной безопасности. Срок службы аппарата 10 лет при регулярной смене батареек. В планах – установка уже в этом году и специального комплекса сигнализации нового поколения со встроенным GSM-модулем. Она рассчитана на передачу сигнала сразу на пульт пожарной охраны города.Приборы, в первую очередь, устанавливают в домах, где проживают малообеспеченные семьи с детьми. По первому адресу, который посетила и комиссия по делам несовершеннолетних в жилом помещении зафиксирована низкая температура воздуха – всего 10 градусов. Отопительный сезон здесь не начинается уже второй год подряд. «Задолженность за газ – почти сто тысяч рублей», делится 43-летняя хозяйка дома.Датчики пожарной сигнализации установили и в этом доме в поселке Аршан, где проживает многодетная семья. В прошлом году в помещении уже было зафиксировано возгорание. Специалистов комиссии по делам несовершеннолетних, в первую очередь, интересуют условия проживания троих малолетних детей. Здесь отопление работает, а вот показатели влажности воздуха и углекислого газа превышают норму в разы. Это фиксируют измерительные приборыВ прошлом году в Элисте произошло 39 пожаров. Больше половины из них - в частном секторе. Один человек погиб, четверо получили травмы различной степени тяжести.Пока пожарными извещателями в тестовом режиме будут обеспечены более 20-ти домов и квартир многодетных и малоимущих семей. Эта категория населения выбрана не случайно, именно там риск возникновения пожара наиболее высок. По мнению калмыцких огнеборцев, как минимум в половине случаев подобные сигнальные приборы помогут избежать трагедии.



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