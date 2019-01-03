В Элисте обсудили проект государственной Программы поддержки калмыцкого языка

В повестку дня заседания Совета по развитию калмыцкого языка при главе республики сегодня были внесены два вопроса. По первому, посвященному реформе преподавания языка в образовательной программе, было заявлено, что важным представляется реализация проекта по выпуску учебного комплекса для начальных классов «Уйнр». Издание, по мнению специалистов, отвечает всем требованиям.



Работа в этом направление будет продолжена. Авторский коллектив уже в этом году приступит к выпуску учебного материала для старших классов. Глава региона по итогам обсуждения данного вопроса вносит ряд конкретных предложений.



И еще. Совет обсудил проект государственной Программы поддержки калмыцкого языка. После корректировки документ поступит на утверждение в правительство Калмыкии, на его реализацию будут направлены средства также из Федерального Фонда. В повестку дня заседания Совета по развитию калмыцкого языка при главе республики сегодня были внесены два вопроса. По первому, посвященному реформе преподавания языка в образовательной программе, было заявлено, что важным представляется реализация проекта по выпуску учебного комплекса для начальных классов «Уйнр». Издание, по мнению специалистов, отвечает всем требованиям.Работа в этом направление будет продолжена. Авторский коллектив уже в этом году приступит к выпуску учебного материала для старших классов. Глава региона по итогам обсуждения данного вопроса вносит ряд конкретных предложений.И еще. Совет обсудил проект государственной Программы поддержки калмыцкого языка. После корректировки документ поступит на утверждение в правительство Калмыкии, на его реализацию будут направлены средства также из Федерального Фонда.



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