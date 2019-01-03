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Вчера, 22:22

В Элисте обсудили проект государственной Программы поддержки калмыцкого языка


В Элисте обсудили проект государственной Программы поддержки калмыцкого языкаВ повестку дня заседания Совета по развитию калмыцкого языка при главе республики сегодня были внесены два вопроса. По первому, посвященному реформе преподавания языка в образовательной программе, было заявлено, что важным представляется реализация проекта по выпуску учебного комплекса для начальных классов «Уйнр». Издание, по мнению специалистов, отвечает всем требованиям.

Работа в этом направление будет продолжена. Авторский коллектив уже в этом году приступит к выпуску учебного материала для старших классов. Глава региона по итогам обсуждения данного вопроса вносит ряд конкретных предложений.

И еще. Совет обсудил проект государственной Программы поддержки калмыцкого языка. После корректировки документ поступит на утверждение в правительство Калмыкии, на его реализацию будут направлены средства также из Федерального Фонда.



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