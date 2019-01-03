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Вчера, 22:16

Оклады работникам бюджетной сферы и госслужащим будут повышены


Оклады работникам бюджетной сферы и госслужащим будут повышеныОклады работникам бюджетной сферы и госслужащим будут повышены. Работа по повышению доходов граждан ведется с 2012 года. Какова будет индексация, пояснила сегодня министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева на встрече с журналистами.

В республике последовательно реализуются мероприятия, направленные на сохранение социальной стабильности и повышение уровня жизни населения. Своевременно принимаются решения по повышению работникам бюджетной сферы заработной платы. По региону за последние три года она увеличилась на пятнадцать процентов. И если в 2017 году показатель составлял девятнадцать тысяч шестьсот рублей, то в этом году - двадцать две тысячи семьсот рублей. По словам министра социальной защиты, труда и занятости Марины Ользятиевой, зарплата педагогов, преподавателей, медсестер, работников в сфере культуры и социального обслуживания должна быть не ниже средних показателей.

Согласно указам главы республики Алексея Орлова, уже в этом месяце для всех категории работников учреждений бюджетной сферы, госслужащих оклады будут проиндексированы на пять процентов.

Что касается сотрудников федеральных государственных учреждений, то принято решение об увеличении размера окладов с 1 октября 2019 года на четыре целых, три десятых процента. На столько же в этом году будут проиндексированы и все региональные социальные выплаты. А для федеральных льготников повышение начнется с 1 февраля на три целых четыре десятых процента. Что касается задолженности по социальным выплатам, то как пояснила профильный министр, до конца января она будет полностью погашена.

Кроме того в 2019 году увеличен размер регионального материнского капитала – до ста тысяч рублей. Также в целях поддержки молодых семей установлена единовременная выплата 30 тысяч рублей за рождение ребенка. При этом возраст родителей не должен превышать 25 лет.



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