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Сегодня, 11:57

Центральный хурул выпустил лунный календарь на 2019 год


Центральный хурул выпустил лунный календарь на 2019 годЦентральный хурул выпустил лунный календарь на 2019 год. В нем указаны даты важных религиозных постов, каждый из которых связан с активностью Будд и бодхисаттв, в частности, Будды Шакьямуни, Будды Медицины, Зеленой Тары, защитников Дхармы.

В нем также отображены дни, имеющие важное значение, как для всех верующих, в целом, так и, например, для садоводов.

Кроме того, уже помечены основные национальные праздники. Так, Цаган Сар в этом году приходится на 5-е февраля.



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