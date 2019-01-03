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Сегодня, 11:57

В Москве установят памятные доски Городовиковым


В Москве установят памятные доски ГородовиковымВ интервью "Вестям" Постоянный представитель Калмыкии при Президенте РФ в Москве Чингис Бериков рассказал о том, что в преддверии 75- летия Великой Победы, ведомство реализует масштабный проект по увековечению памяти легендарных наших земляков – участников Великой Отечественной войны. Первый в списке – Ока Городовиков. На доме Героя в Москве планируют уже в этом году установить мемориальную доску из бронзы.

По словам Чингиса Николаевича, это будет настоящее произведение искусства. Проект оценивается в 2, 5 млн. рублей.

Через год – в 2020 – бронзовая мемориальная доска должна появиться на доме, где жил Герой Советского Союза Басан Городовиков.



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