Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Более полутора тысяч ребят примут в нем участие. Открыл череду интеллектуальных испытаний сегодня французский язык. Далее - русский язык, химия, история, экономика. А завершит этот этап - правоведение. Всего в списке – 22 предмета.



Ожидается, что больше всего учащихся, примерно 600 человек, выбрали математику. А дисциплиной с наименьшим количеством конкурсантов - всего три человека - станет китайский язык. На сайте республиканского центра детского творчества можно будет следить за расписанием и результатами. Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Более полутора тысяч ребят примут в нем участие. Открыл череду интеллектуальных испытаний сегодня французский язык. Далее - русский язык, химия, история, экономика. А завершит этот этап - правоведение. Всего в списке – 22 предмета.Ожидается, что больше всего учащихся, примерно 600 человек, выбрали математику. А дисциплиной с наименьшим количеством конкурсантов - всего три человека - станет китайский язык. На сайте республиканского центра детского творчества можно будет следить за расписанием и результатами.



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