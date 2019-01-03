Впервые в республике издан «Библиографический указатель средств массовой информации Калмыкии 20 и 21 веков». О книге рассказала на брифинге ее автор, профессор КалмГУ Раиса Дякиева. Творческая работа составлена хронологически.



В ней указаны газеты, журналы, электронные СМИ и информационные агентства, официально зарегистрированные более чем за вековую историю. В сборник включены обязательные характеристики изданий, даты их создания, данные о руководителях, тираже и многое другое.



Как было озвучено, в этом году будет возобновлена грантовая система поддержки республиканских СМИ. Впервые в республике издан «Библиографический указатель средств массовой информации Калмыкии 20 и 21 веков». О книге рассказала на брифинге ее автор, профессор КалмГУ Раиса Дякиева. Творческая работа составлена хронологически.В ней указаны газеты, журналы, электронные СМИ и информационные агентства, официально зарегистрированные более чем за вековую историю. В сборник включены обязательные характеристики изданий, даты их создания, данные о руководителях, тираже и многое другое.Как было озвучено, в этом году будет возобновлена грантовая система поддержки республиканских СМИ.



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