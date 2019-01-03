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Сегодня, 11:55

В республике издан «Библиографический указатель средств массовой информации Калмыкии 20 и 21 веков»


В республике издан «Библиографический указатель средств массовой информации Калмыкии 20 и 21 веков»Впервые в республике издан «Библиографический указатель средств массовой информации Калмыкии 20 и 21 веков». О книге рассказала на брифинге ее автор, профессор КалмГУ Раиса Дякиева. Творческая работа составлена хронологически.

В ней указаны газеты, журналы, электронные СМИ и информационные агентства, официально зарегистрированные более чем за вековую историю. В сборник включены обязательные характеристики изданий, даты их создания, данные о руководителях, тираже и многое другое.

Как было озвучено, в этом году будет возобновлена грантовая система поддержки республиканских СМИ.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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