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Сегодня, 11:54

В Яшкульском районе установят памятник Чингисхану


В Яшкульском районе установят памятник ЧингисхануНа территории племзавода Улан-Хееч Яшкульского района появится памятник легендарному полководцу, основателю Монгольской империи Чингисхану. Возведение объекта началось в прошлом году. Весной стартует второй этап строительства. На сегодня готова основная часть монумента.

Жители населенного пункта считают этот памятник одним из величественных сооружений в стране. Он будет воздвигнут в парковой зоне поселка. Строительные работы около трехметрового сооружения сразу привлекло внимание сельчан, которые с нетерпением ждут, когда монумент будет открыт и украсит поселок.

Идея возведения памятника принадлежит руководителю хозяйства «Улан-Хееч» Джангару Сангаджиеву. Это была моя давняя мечта, говорит он, чтобы на земле потомков Чингисхана появился памятник, который станет достопримечательностью страны, местом притяжения туристов. И добавляет, нет такого человека, который не слышал бы имя великого воина, объединившего монгольский народ и завоевавшего полмира.

Работа над главной частью монументального комплекса велась в сжатые сроки. Она была выполнена в октябре прошлого года. Весной начнется второй этап строительства. Автор проекта Тавн Шалхаков рассказывает, что долго думал над тем, как будет выглядеть памятник легендарному полководцу.

Примечательно, что этот монумент сочетает в себе традиционные архитектурные мотивы и инновационные технологии. Сооружение возводится за счет средств племзавода «Улан-Хееч» и на пожертвования всех желающих.



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