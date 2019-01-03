В Яшкульском районе установят памятник Чингисхану

На территории племзавода Улан-Хееч Яшкульского района появится памятник легендарному полководцу, основателю Монгольской империи Чингисхану. Возведение объекта началось в прошлом году. Весной стартует второй этап строительства. На сегодня готова основная часть монумента.



Жители населенного пункта считают этот памятник одним из величественных сооружений в стране. Он будет воздвигнут в парковой зоне поселка. Строительные работы около трехметрового сооружения сразу привлекло внимание сельчан, которые с нетерпением ждут, когда монумент будет открыт и украсит поселок.



Идея возведения памятника принадлежит руководителю хозяйства «Улан-Хееч» Джангару Сангаджиеву. Это была моя давняя мечта, говорит он, чтобы на земле потомков Чингисхана появился памятник, который станет достопримечательностью страны, местом притяжения туристов. И добавляет, нет такого человека, который не слышал бы имя великого воина, объединившего монгольский народ и завоевавшего полмира.



Работа над главной частью монументального комплекса велась в сжатые сроки. Она была выполнена в октябре прошлого года. Весной начнется второй этап строительства. Автор проекта Тавн Шалхаков рассказывает, что долго думал над тем, как будет выглядеть памятник легендарному полководцу.



Примечательно, что этот монумент сочетает в себе традиционные архитектурные мотивы и инновационные технологии. Сооружение возводится за счет средств племзавода «Улан-Хееч» и на пожертвования всех желающих. На территории племзавода Улан-Хееч Яшкульского района появится памятник легендарному полководцу, основателю Монгольской империи Чингисхану. Возведение объекта началось в прошлом году. Весной стартует второй этап строительства. На сегодня готова основная часть монумента.Жители населенного пункта считают этот памятник одним из величественных сооружений в стране. Он будет воздвигнут в парковой зоне поселка. Строительные работы около трехметрового сооружения сразу привлекло внимание сельчан, которые с нетерпением ждут, когда монумент будет открыт и украсит поселок.Идея возведения памятника принадлежит руководителю хозяйства «Улан-Хееч» Джангару Сангаджиеву. Это была моя давняя мечта, говорит он, чтобы на земле потомков Чингисхана появился памятник, который станет достопримечательностью страны, местом притяжения туристов. И добавляет, нет такого человека, который не слышал бы имя великого воина, объединившего монгольский народ и завоевавшего полмира.Работа над главной частью монументального комплекса велась в сжатые сроки. Она была выполнена в октябре прошлого года. Весной начнется второй этап строительства. Автор проекта Тавн Шалхаков рассказывает, что долго думал над тем, как будет выглядеть памятник легендарному полководцу.Примечательно, что этот монумент сочетает в себе традиционные архитектурные мотивы и инновационные технологии. Сооружение возводится за счет средств племзавода «Улан-Хееч» и на пожертвования всех желающих.



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