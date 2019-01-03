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Сегодня, 11:54

Год назад ушел из жизни наш коллега оператор Алексей Иванов


Год назад ушел из жизни наш коллега оператор Алексей ИвановГод назад ушел из жизни наш коллега оператор Алексей Иванов. Человек, жизнь которого была отдана беззаветному служению своему делу – телевидению. Здесь отработал 35 лет. Алексей Иванов - заслуженный работник культуры и заслуженный кинематографист России, кандидат исторических наук. Для каждого из нас он стал учителем, наставником, помощником.

Буддисты говорят: «никто не знает, что придет раньше: другая жизнь или завтрашний день» И только люди, которых посвятили себя беззаветному служению своему делу, всегда уверены, что придет завтрашний день, и он обязательно принесет новые свершения. Алексей Иванов был именно таким человеком. 35 лет он трудился на калмыцком телевидении оператором. Его камера запечатлела многие события республики, он побывал и в заграничных командировках, но всегда и везде он умел находить в каждом участнике своих съемок то, что раскрывает его человеческую суть. Эти кадры хранятся в архиве республиканского Телерадиофонда. Они стали посланием в будущее.

Алексей Александрович стал первым историком кино Калмыкии, защитив кандидатскую диссертацию по этой теме, выпустил несколько книг, одна из них - «Старое кино» - стала настоящим бестселлером. Уже в первые годы своей трудовой деятельности в стенах телевидения он целенаправленно работал с молодежью. Он создал кинофотостудию «Фокист», через которую прошло несколько поколений школьников.

Глава Калмыкии Алексей Орлов тоже прошел школу «Фокиста» и считает Алексея Иванова своим учителем. Эта встреча состоялась почти 2 года назад, на юбилейных торжествах нашей телекомпании. Для самого Алексея Иванова этот юбилей был еще одной возможностью встретиться со своей молодостью, потому что он считал: все лучшее в жизни для него было связано с телевидением.

Говорят, что, когда «уходят люди, их не возвратить, их тайные миры не возродить». Но Алексей Иванов оставил своим коллегам, последователям и ученикам такое богатое наследие, такие бесценные уроки, что память о нем останется и в сердцах, и в его уникальных кадрах. Именно они как раскрытая книга на многие поколения вперед будут передавать секреты и тайны профессионального мастерства мэтра операторского искусства. При этом все, кто знал Алексея Александровича, в один голос говорят, что он был человеком широкой души, добрым и внимательным по отношению ко всем. Таким он и останется в нашей памяти.



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