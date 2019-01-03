Год назад ушел из жизни наш коллега оператор Алексей Иванов. Человек, жизнь которого была отдана беззаветному служению своему делу – телевидению. Здесь отработал 35 лет. Алексей Иванов - заслуженный работник культуры и заслуженный кинематографист России, кандидат исторических наук. Для каждого из нас он стал учителем, наставником, помощником.



Буддисты говорят: «никто не знает, что придет раньше: другая жизнь или завтрашний день» И только люди, которых посвятили себя беззаветному служению своему делу, всегда уверены, что придет завтрашний день, и он обязательно принесет новые свершения. Алексей Иванов был именно таким человеком. 35 лет он трудился на калмыцком телевидении оператором. Его камера запечатлела многие события республики, он побывал и в заграничных командировках, но всегда и везде он умел находить в каждом участнике своих съемок то, что раскрывает его человеческую суть. Эти кадры хранятся в архиве республиканского Телерадиофонда. Они стали посланием в будущее.



Алексей Александрович стал первым историком кино Калмыкии, защитив кандидатскую диссертацию по этой теме, выпустил несколько книг, одна из них - «Старое кино» - стала настоящим бестселлером. Уже в первые годы своей трудовой деятельности в стенах телевидения он целенаправленно работал с молодежью. Он создал кинофотостудию «Фокист», через которую прошло несколько поколений школьников.



Глава Калмыкии Алексей Орлов тоже прошел школу «Фокиста» и считает Алексея Иванова своим учителем. Эта встреча состоялась почти 2 года назад, на юбилейных торжествах нашей телекомпании. Для самого Алексея Иванова этот юбилей был еще одной возможностью встретиться со своей молодостью, потому что он считал: все лучшее в жизни для него было связано с телевидением.



Говорят, что, когда «уходят люди, их не возвратить, их тайные миры не возродить». Но Алексей Иванов оставил своим коллегам, последователям и ученикам такое богатое наследие, такие бесценные уроки, что память о нем останется и в сердцах, и в его уникальных кадрах. Именно они как раскрытая книга на многие поколения вперед будут передавать секреты и тайны профессионального мастерства мэтра операторского искусства. При этом все, кто знал Алексея Александровича, в один голос говорят, что он был человеком широкой души, добрым и внимательным по отношению ко всем. Таким он и останется в нашей памяти. Год назад ушел из жизни наш коллега оператор Алексей Иванов. Человек, жизнь которого была отдана беззаветному служению своему делу – телевидению. Здесь отработал 35 лет. Алексей Иванов - заслуженный работник культуры и заслуженный кинематографист России, кандидат исторических наук. Для каждого из нас он стал учителем, наставником, помощником.Буддисты говорят: «никто не знает, что придет раньше: другая жизнь или завтрашний день» И только люди, которых посвятили себя беззаветному служению своему делу, всегда уверены, что придет завтрашний день, и он обязательно принесет новые свершения. Алексей Иванов был именно таким человеком. 35 лет он трудился на калмыцком телевидении оператором. Его камера запечатлела многие события республики, он побывал и в заграничных командировках, но всегда и везде он умел находить в каждом участнике своих съемок то, что раскрывает его человеческую суть. Эти кадры хранятся в архиве республиканского Телерадиофонда. Они стали посланием в будущее.Алексей Александрович стал первым историком кино Калмыкии, защитив кандидатскую диссертацию по этой теме, выпустил несколько книг, одна из них - «Старое кино» - стала настоящим бестселлером. Уже в первые годы своей трудовой деятельности в стенах телевидения он целенаправленно работал с молодежью. Он создал кинофотостудию «Фокист», через которую прошло несколько поколений школьников.Глава Калмыкии Алексей Орлов тоже прошел школу «Фокиста» и считает Алексея Иванова своим учителем. Эта встреча состоялась почти 2 года назад, на юбилейных торжествах нашей телекомпании. Для самого Алексея Иванова этот юбилей был еще одной возможностью встретиться со своей молодостью, потому что он считал: все лучшее в жизни для него было связано с телевидением.Говорят, что, когда «уходят люди, их не возвратить, их тайные миры не возродить». Но Алексей Иванов оставил своим коллегам, последователям и ученикам такое богатое наследие, такие бесценные уроки, что память о нем останется и в сердцах, и в его уникальных кадрах. Именно они как раскрытая книга на многие поколения вперед будут передавать секреты и тайны профессионального мастерства мэтра операторского искусства. При этом все, кто знал Алексея Александровича, в один голос говорят, что он был человеком широкой души, добрым и внимательным по отношению ко всем. Таким он и останется в нашей памяти.



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