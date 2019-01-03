ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:53

Алексей Орлов проведет заседание Общественного совета по развитию калмыцкого языка


Алексей Орлов проведет заседание Общественного совета по развитию калмыцкого языкаСегодня Глава республики Алексей Орлов проведет заседание Общественного совета по развитию калмыцкого языка. В нем примут участие также представители общественных организаций, деятели культуры, средств массовой информации.

Подробности расскажем в 17 часов в вечернем выпуске.



Другие новости по теме:

  • Вести - Калмыкия 15.03.2013: 18.10
  • В Элисте состоялось заседание Общественного совета при Главном управлении МЧС по Калмыкии
  • В Элисте состоялось очередное заседание Общественного Совета по развитию калмыцкого языка
  • В Народный Хурал будет внесен законопроект о государственных языках Калмыкии
  • В Калмыкии предпринимают реальные шаги по возрождению родного языка
  • Алексей Орлов провел рабочую встречу с представителями Общественного совета по развитию калмыцкого языка
  • Общественный совет разработал программу господдержки языков
  • Стали известны имена лауреатов ежегодной премии «Келни белг»
  • Антитеррористическая комиссия республики
  • В Элисте прошло первое заседание общественного совета при Минсельхозе Калмыкии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34