Сегодня Глава республики Алексей Орлов проведет заседание Общественного совета по развитию калмыцкого языка. В нем примут участие также представители общественных организаций, деятели культуры, средств массовой информации.



Подробности расскажем в 17 часов в вечернем выпуске. Сегодня Глава республики Алексей Орлов проведет заседание Общественного совета по развитию калмыцкого языка. В нем примут участие также представители общественных организаций, деятели культуры, средств массовой информации.Подробности расскажем в 17 часов в вечернем выпуске.



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