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Сегодня, 11:52

В Калмыкии рассмотрели льготное лекарственное обеспечение


В Калмыкии рассмотрели льготное лекарственное обеспечениеЛьготному лекарственному обеспечению было посвящено рабочее совещание у главы Калмыкии. Алексей Орлов потребовал от чиновников профильной отрасли доложить о ситуации, сложившейся на начало года. Ведь, как известно, средства на эти цели были определены еще осенью.

Как заявил министр здравоохранения Юрий Кикенов, на сегодня благодаря проведенным в декабре торгам, лекарственные средства по рецептам будут получать все льготники. Для федеральных, а их в республике около 6 тысяч человек, закуплено препаратов на 21 миллион рублей. Для льготников республиканского уровня, это более 45 тысяч человек, израсходовано около 100 миллионов из региональной казны. Всего же на текущий год будет выделено около 300 миллионов.

Между тем, как было озвучено, Калмыкия получит еще свыше 55 миллионов рублей из бюджета страны для обеспечения отдельных категорий граждан, находящихся в списке федеральных льготников, лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.



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