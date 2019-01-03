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Сегодня, 11:51

Сегодня отмечается День заповедников и национальных парков России


Сегодня отмечается День заповедников и национальных парков РоссииСегодня отмечается День заповедников и национальных парков России. Сотрудников природоохранной системы Калмыкии с праздником поздравляет глава региона.

«Ваша работа по сохранению экологии нашего региона требует серьезной ответственности и высокого профессионализма, отметил Алексей Орлов. В этот праздничный день благодарю всех вас за ваше чуткое и заботливое отношение к природе степного края, за преданность избранному делу. Уверен, что вы и в дальнейшем будете с успехом выполнять задачи, направленные на сохранение окружающей среды», говорится в поздравлении.



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