Сегодня отмечается День заповедников и национальных парков России. Сотрудников природоохранной системы Калмыкии с праздником поздравляет глава региона.



«Ваша работа по сохранению экологии нашего региона требует серьезной ответственности и высокого профессионализма, отметил Алексей Орлов. В этот праздничный день благодарю всех вас за ваше чуткое и заботливое отношение к природе степного края, за преданность избранному делу. Уверен, что вы и в дальнейшем будете с успехом выполнять задачи, направленные на сохранение окружающей среды», говорится в поздравлении. Сегодня отмечается День заповедников и национальных парков России. Сотрудников природоохранной системы Калмыкии с праздником поздравляет глава региона.«Ваша работа по сохранению экологии нашего региона требует серьезной ответственности и высокого профессионализма, отметил Алексей Орлов. В этот праздничный день благодарю всех вас за ваше чуткое и заботливое отношение к природе степного края, за преданность избранному делу. Уверен, что вы и в дальнейшем будете с успехом выполнять задачи, направленные на сохранение окружающей среды», говорится в поздравлении.



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