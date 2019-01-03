В Калмыкии появятся два новых экологических маршрута

Два новых экологических маршрута появятся в этом году в Калмыкии в рамках развития сферы туризма. Они будут расположены на территории федерального природного заказника «Меклетинский» и в «Волчьей роще», которые подведомственны государственному биосферному заповеднику «Черные земли».



По словам директора Батаара Убушаева на объектах у водопоев планируется установка смотровых вышек и наблюдательных укрытий. На специальных оборудованных скрАдках, это небольшой скрытый шалашик, туристы смогут не только увидеть сайгаков, но и сфотографировать их. Два новых экологических маршрута появятся в этом году в Калмыкии в рамках развития сферы туризма. Они будут расположены на территории федерального природного заказника «Меклетинский» и в «Волчьей роще», которые подведомственны государственному биосферному заповеднику «Черные земли».По словам директора Батаара Убушаева на объектах у водопоев планируется установка смотровых вышек и наблюдательных укрытий. На специальных оборудованных скрАдках, это небольшой скрытый шалашик, туристы смогут не только увидеть сайгаков, но и сфотографировать их.



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