Здесь и сейчас: о важнейших событиях в республике

Сегодня, в прямом эфире Радио России-Калмыкия первый в новом году выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас». В передаче новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, ответы на вопросы радиослушателей. На этот раз гости студии - представители Пенсионного фонда, министерства социального развития, труда и занятости населения, а также Государственной инспекции труда.



Главные темы выпуска - нововведения в законодательстве, и защита прав граждан предпенсионного возраста. Слушайте программу «Здесь и сейчас» в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ и смотрите трансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии прямого эфира 4-11-26. Сегодня, в прямом эфире Радио России-Калмыкия первый в новом году выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас». В передаче новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, ответы на вопросы радиослушателей. На этот раз гости студии - представители Пенсионного фонда, министерства социального развития, труда и занятости населения, а также Государственной инспекции труда.Главные темы выпуска - нововведения в законодательстве, и защита прав граждан предпенсионного возраста. Слушайте программу «Здесь и сейчас» в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ и смотрите трансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии прямого эфира 4-11-26.



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