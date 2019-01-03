Начались святки – это период от Рождества до Крещения. По традиции, эти дни считаются особенным временем, когда можно приоткрыть завесу тайны и заглянуть в будущее. Вариантов множество.



А еще в этот период принято весело проводить время: гулять, ходить друг к другу в гости, дарить подарки, помогать нуждающимся. Как отмечают святки горожане и соблюдают ли старинные обычаи? Начались святки – это период от Рождества до Крещения. По традиции, эти дни считаются особенным временем, когда можно приоткрыть завесу тайны и заглянуть в будущее. Вариантов множество.А еще в этот период принято весело проводить время: гулять, ходить друг к другу в гости, дарить подарки, помогать нуждающимся. Как отмечают святки горожане и соблюдают ли старинные обычаи?



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