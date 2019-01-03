Студенты КалмГУ получили именные стипендии от Петербургского тракторного завода

Лучшие студенты инженерно-технического факультета КалмГУ сегодня получили именные стипендии от Петербургского тракторного завода. Это Борис Даваев, Николай Жилин, а также Тимур Фисенко из Тажикистана. Он говорит, что полученные в стенах ВУЗа знания, готов применить на родине. Это стимул и для других студентов подтянуться в учебе и усерднее заниматься научной деятельностью.



В рамках сотрудничества у студентов КалмГУ появилась возможность проходить практику на базе Петербургского завода. К тому же в феврале для агрономов, инженеров, механизаторов хозяйств республики будут организованы курсы повышения квалификации. Мастер класс от специалистов известного тракторного завода пройдет на базе учебного центра при университете.



По словам министра сельского хозяйства Виктора Санджиева, все эти проекты способствуют подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере АПК. Лучшие студенты инженерно-технического факультета КалмГУ сегодня получили именные стипендии от Петербургского тракторного завода. Это Борис Даваев, Николай Жилин, а также Тимур Фисенко из Тажикистана. Он говорит, что полученные в стенах ВУЗа знания, готов применить на родине. Это стимул и для других студентов подтянуться в учебе и усерднее заниматься научной деятельностью.В рамках сотрудничества у студентов КалмГУ появилась возможность проходить практику на базе Петербургского завода. К тому же в феврале для агрономов, инженеров, механизаторов хозяйств республики будут организованы курсы повышения квалификации. Мастер класс от специалистов известного тракторного завода пройдет на базе учебного центра при университете.По словам министра сельского хозяйства Виктора Санджиева, все эти проекты способствуют подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере АПК.



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