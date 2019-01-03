Биосферный заповедник «Чёрные земли» завоевал главный приз национального конкурса «Фотоловушка-2018»

По итогам четвертого национального конкурса «Фотоловушка-2018» Государственный природный биосферный заповедник «Чёрные земли» с видеороликом «Остров розовых пеликанов» завоевал главный приз. В обзор попали птенцы и взрослые особи, а также снующие между ними чайки.



Напомним, это единственный в стране заповедник, который занимается охраной самой большой колонии розовых пеликанов в России. В конкурсе на лучшее видео о живой природе заказник участвует не в первый раз. В 2017 году он тоже занял первое место за кадры с сайгаками и выиграл главный приз – антибраконьерский комплекс мгновенного оповещения. По итогам четвертого национального конкурса «Фотоловушка-2018» Государственный природный биосферный заповедник «Чёрные земли» с видеороликом «Остров розовых пеликанов» завоевал главный приз. В обзор попали птенцы и взрослые особи, а также снующие между ними чайки.Напомним, это единственный в стране заповедник, который занимается охраной самой большой колонии розовых пеликанов в России. В конкурсе на лучшее видео о живой природе заказник участвует не в первый раз. В 2017 году он тоже занял первое место за кадры с сайгаками и выиграл главный приз – антибраконьерский комплекс мгновенного оповещения.



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