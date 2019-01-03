В Калмыкии зимовка сайгаков проходит в штатном режиме. Нарушения природоохранного законодательства, а именно массовые отстрелы животных браконьерами не зафиксированы, сообщил директор биосферного заповедника «Черные земли» Батаар Убушаев.



Кроме того, по его словам, завершен один из важных этапов в сезонном цикле – гон сайгаков. Около трех тысяч особей, а это самое крупное скопление степных антилоп, зарегистрировано на северо-восточной границе заказника.



Сейчас калмыцкая популяция насчитывает не более семи тысяч особей. Но в заповеднике в этом году рассчитывают на значительный прирост. В Калмыкии зимовка сайгаков проходит в штатном режиме. Нарушения природоохранного законодательства, а именно массовые отстрелы животных браконьерами не зафиксированы, сообщил директор биосферного заповедника «Черные земли» Батаар Убушаев.Кроме того, по его словам, завершен один из важных этапов в сезонном цикле – гон сайгаков. Около трех тысяч особей, а это самое крупное скопление степных антилоп, зарегистрировано на северо-восточной границе заказника.Сейчас калмыцкая популяция насчитывает не более семи тысяч особей. Но в заповеднике в этом году рассчитывают на значительный прирост.



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