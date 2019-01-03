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Сегодня, 12:04

В Калмыкии зимовка сайгаков проходит в штатном режиме


В Калмыкии зимовка сайгаков проходит в штатном режимеВ Калмыкии зимовка сайгаков проходит в штатном режиме. Нарушения природоохранного законодательства, а именно массовые отстрелы животных браконьерами не зафиксированы, сообщил директор биосферного заповедника «Черные земли» Батаар Убушаев.

Кроме того, по его словам, завершен один из важных этапов в сезонном цикле – гон сайгаков. Около трех тысяч особей, а это самое крупное скопление степных антилоп, зарегистрировано на северо-восточной границе заказника.

Сейчас калмыцкая популяция насчитывает не более семи тысяч особей. Но в заповеднике в этом году рассчитывают на значительный прирост.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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