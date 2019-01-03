Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,5 процента

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7 целых 5 сотых процента, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам прошлого года. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5 тысяч 337 рублей 19 копеек в месяц, стоимость пенсионного балла – 87 рублей 24 копейки.



Как отмечают специалисты, у каждого прибавка будет индивидуальной и будет зависеть от размера пенсии. Также с начала года на 25 процентов повысится фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости или по инвалидности для неработающих сельских жителей, которые имеют стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет. С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7 целых 5 сотых процента, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам прошлого года. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5 тысяч 337 рублей 19 копеек в месяц, стоимость пенсионного балла – 87 рублей 24 копейки.Как отмечают специалисты, у каждого прибавка будет индивидуальной и будет зависеть от размера пенсии. Также с начала года на 25 процентов повысится фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости или по инвалидности для неработающих сельских жителей, которые имеют стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет.



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