Вступили в силу поправки в действующие правила ОСАГО

Вступили в силу сразу несколько поправок в действующие правила ОСАГО. С этого года начало действовать распоряжение Центробанка о расширении тарифного коридора на 20 процентов, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Уже сегодня страховщики рассчитывают стоимость полисов по новым тарифам, учитывая возраст и стаж водителя. Какие еще изменения коснутся автомобилистов?



Водитель с 12-летним стажем Бадма Арсенов уже сегодня подсчитывает, во сколько обойдется ему полис ОСАГО в этом году по новому тарифу. Впервые на стоимость будет влиять возраст автолюбителя. К примеру, для тех, кто старше 30-ти и более 10 лет обходился без аварий, предусмотрено снижение цены на четыре процента. Для 35-летних - скидка в один процент уже при 6 годах стажа. Максимальные 7 процентов ожидают водителей за 59-ть, за рулем находящихся также не менее 6 лет. Хотя, как считает Бадма Арсенов, нынешняя реформа ОСАГО только усложнит ситуацию на рынке страхования.



Всего так называемая система коэффициентов «возраст-стаж» теперь разделена на 58 категорий против предыдущих четырех. Волноваться о заметном подорожании ОСАГО стоит водителям со стажем менее 3 лет, у которых в собственности автомобиль с мощным двигателем. Для них цена страховки может подняться в разы. В немалую сумму полис ОСАГО обойдется и тем, кто не раз попадал в ДТП. А вот как восприняли повышение тарифов ОСАГО сами водители.



Диапазон тарифного коридора от двух тысяч семисот сорока шести до четырех тысяч девятисот сорока двух рублей. (графика в сравнении). Для автовладельцев это означает повышение средней стоимости страховки – примерно на 20 процентов. На дальнейшее увеличение тарифов уже осенью этого года будет влиять частота страховых случаев. В Калмыкии эта статистика ниже по стране. Степной регион находится в «зеленой зоне». «А значит, стоимость полисов значительно не возрастет», говорят специалисты.



Изменения затронули и другие категории автовладельцев. В частности, для мотоциклов и мотороллеров тарифы упали почти на 11 процентов. Стоимость ОСАГО снизилась и для легковых автомобилей юридических лиц. А с 1 апреля будет введена система скидок за безаварийное вождение, и напротив, появятся надбавки за ДТП. По новым правилам подорожает на 4 процента и так называемая «открытая» страховка, которая позволяет сесть за руль одной машины любому водителю. Вступили в силу сразу несколько поправок в действующие правила ОСАГО. С этого года начало действовать распоряжение Центробанка о расширении тарифного коридора на 20 процентов, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Уже сегодня страховщики рассчитывают стоимость полисов по новым тарифам, учитывая возраст и стаж водителя. Какие еще изменения коснутся автомобилистов?Водитель с 12-летним стажем Бадма Арсенов уже сегодня подсчитывает, во сколько обойдется ему полис ОСАГО в этом году по новому тарифу. Впервые на стоимость будет влиять возраст автолюбителя. К примеру, для тех, кто старше 30-ти и более 10 лет обходился без аварий, предусмотрено снижение цены на четыре процента. Для 35-летних - скидка в один процент уже при 6 годах стажа. Максимальные 7 процентов ожидают водителей за 59-ть, за рулем находящихся также не менее 6 лет. Хотя, как считает Бадма Арсенов, нынешняя реформа ОСАГО только усложнит ситуацию на рынке страхования.Всего так называемая система коэффициентов «возраст-стаж» теперь разделена на 58 категорий против предыдущих четырех. Волноваться о заметном подорожании ОСАГО стоит водителям со стажем менее 3 лет, у которых в собственности автомобиль с мощным двигателем. Для них цена страховки может подняться в разы. В немалую сумму полис ОСАГО обойдется и тем, кто не раз попадал в ДТП. А вот как восприняли повышение тарифов ОСАГО сами водители.Диапазон тарифного коридора от двух тысяч семисот сорока шести до четырех тысяч девятисот сорока двух рублей. (графика в сравнении). Для автовладельцев это означает повышение средней стоимости страховки – примерно на 20 процентов. На дальнейшее увеличение тарифов уже осенью этого года будет влиять частота страховых случаев. В Калмыкии эта статистика ниже по стране. Степной регион находится в «зеленой зоне». «А значит, стоимость полисов значительно не возрастет», говорят специалисты.Изменения затронули и другие категории автовладельцев. В частности, для мотоциклов и мотороллеров тарифы упали почти на 11 процентов. Стоимость ОСАГО снизилась и для легковых автомобилей юридических лиц. А с 1 апреля будет введена система скидок за безаварийное вождение, и напротив, появятся надбавки за ДТП. По новым правилам подорожает на 4 процента и так называемая «открытая» страховка, которая позволяет сесть за руль одной машины любому водителю.



Смотреть полный выпуск новостей



