ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:59

Калмыкия получит свыше 55 миллионов рублей из федерального бюджета


Калмыкия получит свыше 55 миллионов рублей из федерального бюджетаКалмыкия получит свыше 55 миллионов рублей из федерального бюджета для обеспечения отдельных категорий граждан льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, сообщается на странице республиканского правительства в социальной сети.

Порядок распределения субвенций утвержден российским кабинетом министров. Всего на эти цели в регионы направлены средства на общую сумму - более 30 миллиардов рублей.



Другие новости по теме:

  • В республику поступят более 60 миллионов на лекарственные препараты
  • Калмыкия на развитие АПК получит более 64 миллионов рублей
  • Калмыкия получит свыше 16 млн рублей на развитие единого номера «112»
  • Калмыкия получит федеральную дотацию
  • Калмыкия получит на льготные лекарства 7 миллионов 600 тысяч рублей
  • Калмыкия получит из федерального центра поддержку в размере 22 миллиардов рублей
  • Из федерального бюджета в республику поступят свыше 35 миллионов рублей
  • Правительство РФ утвердило план финансирования лекарственных препаратов
  • Росфиннадзор выявил нарушений на сумму свыше 703 миллионов рублей
  • Калмыкия получит средства на выплату детских пособий из федерального бюджета

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34