Калмыкия получит свыше 55 миллионов рублей из федерального бюджета для обеспечения отдельных категорий граждан льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, сообщается на странице республиканского правительства в социальной сети.



Порядок распределения субвенций утвержден российским кабинетом министров. Всего на эти цели в регионы направлены средства на общую сумму - более 30 миллиардов рублей. Калмыкия получит свыше 55 миллионов рублей из федерального бюджета для обеспечения отдельных категорий граждан льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, сообщается на странице республиканского правительства в социальной сети.Порядок распределения субвенций утвержден российским кабинетом министров. Всего на эти цели в регионы направлены средства на общую сумму - более 30 миллиардов рублей.



Смотреть полный выпуск новостей



