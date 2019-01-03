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Вчера, 11:56

В начале нового года вышла в свет книга «Сиврин зургуд»


В начале нового года вышла в свет книга «Сиврин зургуд»В начале нового года вышла в свет книга «Сиврин зургуд». Ее автор - Иван Уланов, заслуженный артист России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Это рассказ о жизни калмыков в период сибирской ссылки. Издание уникально тем, что его основу составляют не только личные воспоминания, но и карандашные зарисовки, сделанные Улановым в депортации.

Презентация книги «Сиврин зургуд» состоялась в день памяти и скорби в Национальной библиотеке. На мероприятии присутствовали друзья, коллеги, родные Ивана Уланова, а также потомки тех, кого он упомянул в своей работе. Издание адресовано широкому кругу читателей.



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