Новогодние и рождественские праздники прошли спокойно

Более полутора тысяч полицейских обеспечивали правопорядок по всей республике в новогодние и рождественские праздники. Серьезных нарушений не зарегистрировано.



Так, с 1 по 8 января сотрудниками МВД выявлено и пресечено более 1200 административных правонарушений, 58 преступлений. Кроме того, с начала года в регионе зафиксировано 9 ДТП, при которых пострадали 12 человек, в том числе 1 ребенок. Более полутора тысяч полицейских обеспечивали правопорядок по всей республике в новогодние и рождественские праздники. Серьезных нарушений не зарегистрировано.Так, с 1 по 8 января сотрудниками МВД выявлено и пресечено более 1200 административных правонарушений, 58 преступлений. Кроме того, с начала года в регионе зафиксировано 9 ДТП, при которых пострадали 12 человек, в том числе 1 ребенок.



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