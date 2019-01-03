Погодные условия могут стать причиной заторов на дорогах

По данным Северокавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, . Прогнозируется, что до конца дня на некоторых участках федеральных трасс в районе поселка Яшкуль, села Приютное и на участке Малые Дербеты – Кетченеры сохраняется угроза заносов в связи с усилением ветра и снегом. Специалисты просят автомобилистов быть внимательными на дорогах.



Что касается авиасообщения, по данным специалистов элистинского аэропорта, работа ведется в штатном режиме. По данным Северокавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,. Прогнозируется, что до конца дня на некоторых участках федеральных трасс в районе поселка Яшкуль, села Приютное и на участке Малые Дербеты – Кетченеры сохраняется угроза заносов в связи с усилением ветра и снегом. Специалисты просят автомобилистов быть внимательными на дорогах.Что касается авиасообщения, по данным специалистов элистинского аэропорта, работа ведется в штатном режиме.



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