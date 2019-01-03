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Вчера, 11:53

В Национальном музее состоится открытие выставки «Рождественское чудо»


В Национальном музее состоится открытие выставки «Рождественское чудо»Продолжаются праздничные мероприятия. Сегодня в Национальном музее состоится открытие выставки и презентация музейно-образовательной программы «Рождественское чудо». В мероприятии примут участие священнослужители, которые познакомят посетителей с традициями праздника.

Учащиеся воскресной школы Элистинской и Калмыцкой епархии представят театрализованное представление, в основе которого – библейский сюжет о рождении младенца Иисуса, главными персонажами сценки смогут стать все участники мероприятия. Завершит программу просмотр мультфильма.

В Элисте в эти дни пребывают мощи Святителя Спиридона Тримифунтского. Начиная с завтрашнего дня и до 20-го января ковчег провезут по приходам епархии: в поселках Яшкуль и большой Царын, в Лагани, Городовиковске, в селах Садовое, Тундутово, Приютное Яшалта, Соленое.

Напомним, Спиридон Тримифунтский наделен дарами прозорливости и исцеления больных. Святыню привезли в декабре по благословению архиепископа элистинского и калмыцкого Юстиниана.




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