Как отдыхаем в новом 2019 году?

Итак, до нового года остаются считанные дни. Россияне с нетерпением ждут выходных. Последняя рабочая неделя завершается сегодня.



Дело в том, что выходной день с 29 декабря перенесён на понедельник 31 декабря. Поэтому 10-дневные новогодние каникулы начнутся уже завтра и продлятся до 8 января включительно. И первый рабочий день в 2019-м – это среда 9 января. Итак, до нового года остаются считанные дни. Россияне с нетерпением ждут выходных. Последняя рабочая неделя завершается сегодня.Дело в том, что выходной день с 29 декабря перенесён на понедельник 31 декабря. Поэтому 10-дневные новогодние каникулы начнутся уже завтра и продлятся до 8 января включительно. И первый рабочий день в 2019-м – это среда 9 января.



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