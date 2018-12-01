Впереди не только новогодние, но и рождественские праздники. В эти дни, как сообщают в управлении МВД, в охране общественного порядка будут задействованы около полутора тысяч полицейских.



По данным ведомства, в регионе запланировано проведение более шестисот мероприятий, в том числе с участием несовершеннолетних. А главная республиканская елка состоится 4 и 5 января на базе Ойрат-арены.



В числе участников - отличники, активисты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья. Приглашение получили более 2000 юных жителей Калмыкии. Впереди не только новогодние, но и рождественские праздники. В эти дни, как сообщают в управлении МВД, в охране общественного порядка будут задействованы около полутора тысяч полицейских.По данным ведомства, в регионе запланировано проведение более шестисот мероприятий, в том числе с участием несовершеннолетних. А главная республиканская елка состоится 4 и 5 января на базе Ойрат-арены.В числе участников - отличники, активисты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья. Приглашение получили более 2000 юных жителей Калмыкии.



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