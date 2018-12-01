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Сегодня, 12:11

Сотрудники МЧС рассказали о погоде в новогоднюю ночь


Сотрудники МЧС рассказали о погоде в новогоднюю ночьИнтерес вызывает и метеопрогноз в праздничные дни и в целом в наступающем году. Сегодня сотрудники МЧС рассказали, какой будет погода в эту новогоднюю ночь.

Конечно, впереди еще несколько дней, так, что возможны погрешности. Но в целом картина неплохая.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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